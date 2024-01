Concessionária terá 15 dias para apresentar a sua defesa sob pena de aplicação de multa

O Procon-RJ instaurou, nesta terça-feira (23/01), ato sancionatório contra a Light devido ao aumento de reclamações dos consumidores, em novembro do ano passado, por meio do atendimento da autarquia e na plataforma consumidor.gov.br. Os problemas relatados foram desde a interrupção do fornecimento, instabilidade até a demora no reestabelecimento do serviço na cidade do Rio de Janeiro, além dos municípios de São João de Meriti, Nova Iguaçu, Itaguaí e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Volta Redonda, no Médio Paraíba, e Vassouras, no Centro-Sul.

De acordo com o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, o fornecimento de energia elétrica é essencial e a suspensão do serviço pode ter consequências graves para o consumidor, como a perda de bens e equipamentos, o comprometimento da saúde e da segurança, além da dificuldade de exercer atividades profissionais e educacionais. A Light terá 15 dias para apresentar a sua defesa sob pena de aplicação de multa.

Ação Emergencial na Ilha do Governador

Nos dois dias da ação emergencial realizada pelo Procon-RJ, nesta segunda (22/01) e terça-feira (23/01), na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, foram atendidos 162 consumidores com problemas ocasionados por falhas no fornecimento de luz por parte da Light.

Os moradores das residências atendidas apresentaram pedidos de ressarcimentos de eletrodomésticos danificados pelas recentes quedas de energia ocorridas na região. Também foram registrados pedidos de troca de titularidade de contas, reclamações sobre faturamento, alteração de medidores, negociação de débitos, pedidos de geradores motivados por graves problemas de saúde dos consumidores, entre outros.

Os fiscais do Procon-RJ também participaram da ação emergencial e coletaram relatos dos consumidores, que serão acrescentados ao processo em que houve a notificação da empresa. Os consumidores locais reclamam da interrupção constante no fornecimento de energia entre os meses de novembro, dezembro e janeiro (de três a quatro vezes por semana), acarretando na perda de alimentos refrigerados e danificando eletrodomésticos.

Alguns moradores da Ilha do Governador chegaram a ficar três dias sem energia elétrica na primeira quinzena deste ano, colocando em risco até mesmo a saúde de idosos ou pacientes que fazem o uso de medicamentos que devem ser armazenados em refrigerador ou utilizam aparelhos de Home Care. Outros clientes contaram que precisam retirar, diariamente, os eletrodomésticos da tomada para evitar mais prejuízos.

Independentemente da notificação à concessionária, que iniciará um procedimento administrativo, e ainda pode acarretar em multa, estamos realizando essas ações emergenciais para dar celeridade às soluções. O consumidor não pode continuar sofrendo com as consequências da frequente falta de energia elétrica na região – ressalta Coelho

Atendimento presencial

Atendendo a um pedido do Procon-RJ, a Light encaminhou uma equipe para a ação. A medida deu maior celeridade às demandas. Com a presença da concessionária, de forma presencial, foi possível fazer a abertura dos processos internos para o ressarcimento dos consumidores afetados pelas falhas do serviço.