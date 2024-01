Agentes de endemia da Secretaria Municipal de Saúde vistoriaram 485 imóveis nos bairros Aterrado, Jardim Paraíba e Nossa Senhora das Graças

Quarenta e dois focos do mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, chikungunya e zika – foram encontrados na região do bairro Aterrado na última semana. Este foi o resultado da força-tarefa da Prefeitura de Volta Redonda que vistoriou 485 imóveis, no total, nos dias 18 e 19 deste mês. A ação conjunta entre as Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e Infraestrutura (SMI) compreendeu ainda os bairros Jardim Paraíba e Nossa Senhora das Graças.

Os agentes de endemia da SMS, durante as vistorias, orientaram os moradores a fim de evitar criadouros do mosquito. Das residências fiscalizadas, mais de 8% estavam contaminadas com a larva Aedes. A coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad, citou que as larvas do mosquito se proliferam na água parada, por isso, a importância de a população inspecionar a residência e o quintal, pelo menos uma vez por semana.

“A prefeitura segue atuando na eliminação do Aedes aegypti. Estamos com os agentes de endemia atuando nos bairros através da força-tarefa. Além disso, contamos com o apoio do fumacê UBV (Ultrabaixo Volume) do Governo do Estado, que está percorrendo as localidades do município. Mas a colaboração da população é essencial, se todos nós fizermos a nossa parte conseguiremos combater o mosquito”, disse a coordenadora.

Janaína acrescentou que para vistoriar os imóveis é necessário a autorização do morador. Ainda de acordo com o balanço da força-tarefa, 483 casas estavam fechadas na região do Aterrado, o que dificultou o trabalho dos agentes.

“Também tivemos a recusa de cinco moradores que não deixaram os agentes de endemia entrar para vistoriar o local. Estamos vivendo um aumento no número de casos da dengue e precisamos da conscientização da população para desenvolver o nosso trabalho”, comentou Soledad.

Para evitar o acúmulo de água em materiais inutilizados, que acabam se transformando em depósito para o mosquito, a Secretaria de Infraestrutura disponibilizou dez caçambas para descarte dos objetos. As caçambas ficaram à disposição dos moradores na Praça Mário Ferreira Neto, no Jardim Paraíba. A secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira, comentou que uma equipe de limpeza urbana também esteve na região, atuando com serviços de manutenção, como capina, roçada e retirada de entulho.