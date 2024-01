A Secretaria de Defesa Civil de Barra do Piraí emitiu nota na manhã desta quarta-feira (24) informando que, segundo alerta emitido pela Light, o rio Paraíba do Sul vai sofrer elevação no nível nas próximas horas.

A Defesa Civil orienta que a população ribeirinha permaneça em atenção, buscando informações nos órgãos oficiais da prefeitura.

Em Volta Redonda, também na manhã desta quarta-feira, a elevação do Paraíba provocou o alagamento da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), na passagem sob a Ponte Pequetito Amorim, que liga os bairros Niterói e Aterrado.