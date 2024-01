Mulher é presa por suspeita de furto em loja no Centro de Barra Mansa

Uma mulher de 43 anos foi presa no início da tarde desta quarta-feira (24) por suspeita de furtar uma loja do Boticário no Centro de Barra Mansa. O estabelecimento fica na Rua Doutor Mário Ramos.

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita foi localizada na Rua Monsenhor Costa. Com ela, foram apreendidos um shampoo, um creme, duas facas e um vale-transporte em nome de outra pessoa.

A suspeita, que já tem anotações por homicídio, lesão corporal e corrupção ativa, é moradora de Resende. Ela foi conduzida à delegacia da cidade, onde foi autuada pelo crime. (Foto: Polícia Militar)