Com inscrições para os próximos dias 26 e 27, passeio promovido pelo governo municipal facilita ida das famílias ao zoológico

Crianças e adolescentes com deficiência que desejam visitar o Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), utilizando o “Transporte Cidadão” da prefeitura, podem se inscrever para as últimas datas disponíveis, na sexta-feira e sábado (26 e 27 de janeiro, respectivamente). A iniciativa, que leva gratuitamente os jovens, familiares e responsáveis ao Zoo-VR, é realizada pelo governo municipal por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD).

De acordo com a secretaria, o objetivo é facilitar a ida das famílias ao zoológico, que é um dos espaços de lazer preferidos dos moradores e visitantes, promovendo a inclusão. Além do transporte, haverá lanche para os participantes.

Os interessados em participar podem entrar em contato com a secretaria por meio do WhatsApp (3339-9031) ou ir direto à SMPD, que fica na Avenida 17 de Julho, nº 20, bairro Aterrado.

Brinquedos acessíveis

A inclusão acontece também dentro do zoológico. O parquinho das crianças conta com dois brinquedos, um balanço e uma gangorra, adaptados para cadeirantes. Com compartimento de uso exclusivo das Pessoas com Deficiência (PCDs), o objetivo é que as crianças com deficiência brinquem junto com as outras, cada uma do seu lado do equipamento.

Zoológico

Localizado na Rua 93-C, nº 1.171, na Vila Santa Cecília, o Zoológico Municipal de Volta Redonda tem ainda diversas atrações, como os cerca de 300 animais de várias espécies; espaço para piquenique; o recinto de imersão, que promove mais proximidade com os animais; e área verde para o lazer no entorno da Floresta da Cicuta. Fotos de divulgação