Um carro foi destruído por um incêndio, na manhã desta quinta-feira (25), em frente a um mercado, no Centro de Valença.

De acordo com as primeiras informações, o motorista conseguiu sair a tempo do veículo e não ficou ferido. O fogo teria começado após o carro – um Corcel – apresentar uma falha elétrica. O Corpo de Bombeiros foi até o local e controlou as chamas. (Foto: Sandro Barra)