Policiais civis prenderam na tarde desta quarta-feira(24), no bairro Três Poços, em Volta Redonda, dois suspeitos realizando instalações de internet.

Os agentes realizavam diligências no bairro quando avistaram os homens não uniformizados, realizando o serviço. Eles são moradores do Rio de Janeiro e foi verificado que os mesmos haviam cortado os cabos de fibra ótica de outras operadoras, para que somente a deles pudesse operar na localidade. O serviço estava sendo ofertado com autorização do tráfico, que impedia que demais operadoras realizassem o conserto ou novas instalações.

Com eles foram apreendidos escadas, cabos de fibra ótica, aparelhos de fusão de fibra ótica, alicates, caixas de distribuição, roteadores, todos os equipamentos necessários para instalação de internet.

Ao revistarem o carro que os homens utilizavam, foram encontrados diversos roteadores de outras operadoras que foram retirados das residências dos moradores da localidade.

Os presos foram recolhidos ao sistema penitenciário, onde permaneceram acautelados e à disposição da justiça. O material foi apreendido, e as investigações continuam para apurar outros envolvidos.