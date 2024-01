PRF flagra veículos com carga com excesso de peso na Dutra em Itatiaia

Policiais rodoviários federais em trabalho de fiscalização, na quarta-feira (24), no km 307 da Via Dutra, em Itatiaia, flagraram dois veículos de carga transportando chapas serradas de granito, com limites de peso excedentes em desacordo com a legislação vigente.

Os veículos vinham do Espírito Santo com destino a São Paulo e os agentes constataram cerca de 17 toneladas de peso excedente, acima do limite permitido, de acordo com a característica de cada um dos veículos fiscalizados.

Das mais de 16 toneladas de excesso de peso apuradas, aproximadamente 11 toneladas foram verificadas em um único veículo.

A PRF alerta que o excesso de peso causa problemas ao tráfego nas rodovias e coloca em risco a segurança de todos, principalmente dos veículos de menor porte. Além disso, também provoca danos ao pavimento das rodovias, que podem ocasionar acidentes de trânsito de natureza grave com vítimas mortas.

Além das sanções de ordem administrativa, o caso foi encaminhado às autoridades judiciárias para apuração e os procedimentos cabíveis.