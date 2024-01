Fiscalização verificou 202 veículos em 12 terminais do estado

Fiscais do Detro-RJ realizaram mais uma edição da “Operação Controle Térmico”, nesta sexta-feira (26/01). Os agentes fiscalizaram 202 ônibus intermunicipais, em 12 terminais do estado, resultando na aplicação de 11 multas.

Seis ônibus foram flagrados trafegando sem ar, ou com aparelho desligado ou defeituoso, sendo autuados e recolhidos à garagem. Outras cinco multas foram emitidas por irregularidades diversas – como falta de selo ou certificado de autorização para tráfego vencido ou rasurado.

A “Operação Controle Térmico” levou fiscais a 12 terminais rodoviários do Estado do Rio de Janeiro. As ações ocorreram simultaneamente na Rodoviária do Rio; no Terminal Rodoviário Roberto Silveira e no Terminal Rodoviário João Goulart, ambos em Niterói; no Terminal Rodoviário de Nova Iguaçu; no Terminal do Shopping de Duque de Caxias; no Terminal Rodoviário de Nilópolis; no Terminal Rodoviário de Itaguaí; no Terminal Rodoviário Francisco Torres, em Volta Redonda; no Terminal Rodoviário Comendador Geraldo Osório, em Barra Mansa; no Terminal Rodoviário Roberto Silveira, em Campos dos Goytacazes; na Rodoviária de Macaé; e no Terminal Rodoviário de Teresópolis.

“Seguimos fiscalizando o transporte intermunicipal do estado, e hoje, em especial, a situação dos aparelhos de ar condicionado, muito importantes para o bem-estar da população”, disse o presidente do Detro-RJ, Leonardo Matias.