Policiais militares, com informações do Disque Denúncia, prenderam na tarde de quinta-feira (25), Rua Agenor de Souza Vieira, no Bairro Arcozelo, em Paty do Alferes, um homem de 48 anos, acusado do crime de Violência Contra Mulher.

De posse das informações, os agentes foram acionados para auxiliar a Guarnição do Projeto Segurança Presente no cumprimento do Mandado de prisão em desfavor de acusado, expedido pelo Juízo da Comarca de Paty do Alferes, pelo crime Violência Doméstica Contra a Mulher, ameaça e perseguição.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia de Miguel Pereira, onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, e permanecendo preso à disposição da Justiça.

