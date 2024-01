Homem é preso com pistola e munições no bairro Vila Brasília, em VR

Um homem foi detido na noite de quinta-feira (25) por suspeita de porte ilegal de arma no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. A ação da Polícia Militar foi na Avenida Waldir Sobreira Pires.

De acordo com a PM, os agentes chegaram até o suspeito através de denúncias de populares. Com ele, foram apreendidas uma pistola calibre 380 e 27 munições intactas do mesmo calibre. A prisão foi realizada pelo GAT (Grupamento de Ações Táticas) e Serviço Reservado).

O suspeito e arma foram levados para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado. (Foto: Polícia Militar)