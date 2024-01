Motoboy é assaltado e tem moto roubada no bairro Conforto em VR

Um motoboy de 22 anos, morador do Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, teve sua moto Honda placa LTS-3105, ano 2019, roubada no bairro Conforto, na noite de quinta-feira (25).

Ele compareceu à delegacia para fazer o registro da ocorrência e contou que, logo após fazer uma entrega, quando retornava para a moto, foi abordado pelo assaltante, que falou: “Me passa o capacete e a moto e mete o pé”.

A vítima contou que pediu ao homem que não levasse seu celular e foi atendido. O criminoso também deixou que ele ficasse com a mochila e fugiu gritando que largaria a moto em algum lugar, seguindo em direção à Vila Santa Cecília.

O motoboy ainda pediu ajuda a guardas municipais que passaram pelo bairro pouco depois do roubo, mas o criminoso não foi encontrado. Em contato com o Ciosp, os agentes foram informados que o ladrão passou pelo bairro Ponte Alta (que fica no sentido contrário à Vila) às 21h16min.

Qualquer informação sobre a moto deve ser passada ao 190 da Polícia Militar ou em qualquer delegacia.