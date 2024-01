Policiais rodoviários federais, em trabalho de fiscalização na manhã de quinta-feira (25), no km 233 da Via Dutra, em Piraí, abordaram um veículo WV Fox com placas de São Paulo.

Durante a fiscalização, em consulta aos sistemas disponíveis, foi constatado registro de furto para o referido veículo ocorrido em 28/08/23, em Guarulhos.

Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Piraí para o registro da recuperação do veículo e demais procedimentos legais cabíveis.