Em busca da reabilitação no Campeonato Carioca, o Volta Redonda teve uma semana livre para trabalhar visando o próximo compromisso pelo estadual. Autor do primeiro gol do Voltaço na derrota por 3 a 2 para o Boavista, o lateral-esquerdo Sanchez pediu atenção redobrada da equipe para evitar o que aconteceu no último domingo, quando o Esquadrão de Aço sofreu o terceiro gol no minuto final.

“Mérito da equipe adversária. Mas, de qualquer forma, não podemos tomar um gol no final do jogo. Temos que ter atenção do início ao apito final. Esses jogos são perigosos”, disse o lateral.

Sem tempo para lamentar, Sanchez pregou foco no jogo de domingo contra o Madureira, fora de casa, pela 4ª rodada da Taça Guanabara e afirmou que ainda há tempo para o Volta Redonda se recuperar na competição.

“Ficou a lição. Agora viramos a chave para o jogo diante do Madureira. Ainda temos um campeonato pela frente para recuperar esses pontos perdidos e, trabalhando muito, tenho a certeza que a gente vai conseguir recuperar”, finalizou.

A partida contra o Madureira está marcada para o próximo domingo (28), às 15h45, no estádio Conselheiro Galvão. O Volta Redonda ocupa a 9ª colocação com apenas um ponto conquistado e um jogo a menos. Foto: Raphael Torres