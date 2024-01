Três assaltantes invadiram, na noite de quinta-feira (25), uma residência na Rua G, no bairro Mata Atlântica, na região do Jardim Belvedere, em Volta Redonda. A dona da casa estava com os dois filhos quando foi rendida, por volta de 22 horas. O marido da vítima estava trabalhando.

Os bandidos estavam armados e entraram pelos fundos da casa, provavelmente por um terreno baldio existente no local.

A mulher foi amarrada. Os bandidos só deixaram a residência na manhã desta sexta-feira (26), por volta das 7h, depois de roubarem vários pertences das vítimas. Para a fuga, o carro da família também foi roubado.

A vítima registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia da cidade. Uma perícia será realizada no imóvel.