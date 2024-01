Evento em parceria com o Sesc Verão aconteceu no ginásio poliesportivo da 249; último dia da Colônia de Férias também contou com atividades especiais no Parque Aquático Municipal

A Colônia de Férias de Verão da Prefeitura de Volta Redonda foi encerrada com chave de ouro. Nesta sexta-feira, dia 26, último dia de atividades, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) promoveu eventos em parceria com o projeto Sesc Verão. Durante a manhã, no ginásio poliesportivo da 249, cerca de 450 crianças e adolescentes assistiram a uma palestra com o bicampeão olímpico de vôlei Giovane Gávio. Já no Parque Aquático Municipal, alunos participaram durante todo o dia de atividades esportivas, educativas, recreativas e culturais, e assistiram também a uma apresentação musical com diversos ritmos que embalam o verão.

Além de compartilhar um pouco da sua trajetória, Giovane aproveitou para jogar um pouco de vôlei com os alunos presentes.

“Estou muito contente de estar aqui hoje, trazendo um pouquinho de inspiração, motivação para essa garotada praticar cada vez mais atividade física. O esporte tem essa capacidade de mobilizar todo mundo e de ensinar algumas coisas importantes. Foi muito bacana estar aqui hoje”, falou.

A secretária de Esporte e Lazer, Rose Vilella, participou dos eventos de encerramento e fez um balanço positivo da Colônia de Férias.

“Uma semana com muita diversão, alegria e, claro, aprendizado. E estamos fechando com chave de ouro, tendo a oportunidade de trazer o Giovane Gávio, bicampeão olímpico de vôlei, para compartilhar um pouco da sua história com os nossos alunos, além de um grande evento no Parque Aquático Municipal. Agradeço ao Sesc Verão pela parceria neste encerramento e também a todo o time da Smel pelo grande trabalho realizado durante a nossa Colônia de Férias, que foi maravilhosa”, disse.

O prefeito Antonio Francisco Neto também comentou o sucesso do evento e parabenizou a todos os professores da Smel pelo trabalho.

“Os sorrisos das crianças dizem tudo. Foi maravilhosa a nossa Colônia de Férias, encerrando com muita diversão e conhecimento a última semana de férias. Parabéns ao time da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que mais uma vez faz um grande trabalho. Foram mais de quatro mil crianças se divertindo, com muita atenção por parte da nossa equipe”, frisou.

Muita diversão

A Colônia de Férias de Verão 2024 contou com a participação de 4.500 mil crianças e adolescentes entre sete e 15 anos. As atividades aconteceram nos ginásios poliesportivos dos bairros Açude, Retiro, Siderlândia, 249, Santa Cruz, Santo Agostinho, Três Poços e Vila Rica (Jardim Tiradentes), além do Campus Três Poços do UniFOA e do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Roma II.

A programação contou com oficinas de dança, lutas (taekwondo, judô, capoeira, defesa pessoal e kickboxing), jogos de tabuleiro, gincanas, jogos de salão e outras atividades recreativas. Durante a semana, os alunos também realizaram dois passeios: no Parque Aquático Municipal, na Ilha São João, e no ginásio do São Geraldo, onde ficam as escolinhas de ginástica artística e de trampolim da cidade.

“Eu me diverti bastante durante esta semana. O passeio que mais gostei foi para o ginásio de ginástica olímpica. Foi demais conhecer mais sobre o esporte e brincar nos aparelhos. E hoje achei muito legal jogar vôlei e ter a oportunidade de conhecer um astro do esporte que já jogou na Seleção Brasileira”, destacou Alicia Teixeira de Oliveira, de dez anos, que participou da Colônia de Férias pelo ginásio da 249.