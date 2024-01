Barra Mansa segue com trabalho de prevenção e combate a mosquitos

Agentes da Vigilância em Saúde Ambiental estão realizando visitas domiciliares para identificar criadouros e orientar a população

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa, através da Vigilância em Saúde Ambiental, continua atuando no combate aos mosquitos por meio de diversas ações, incluindo a visita diária dos agentes de combate a endemias em residências do município. O trabalho realizado pelos profissionais é de extrema importância para evitar a procriação da espécie Aedes aegypti que pode transmitir diversas doenças, entre elas a dengue, a Chikungunya e a Zika. A visita procura eliminar quaisquer focos que contenham ou possam vir a ter larvas do inseto.

De acordo com a médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, existe um procedimento específico para locais com foco de larva. “Quando nossos agentes verificam algum lugar com criadouro de mosquitos, nós damos um prazo de dez dias para que isso seja solucionado. Dependendo do caso, o próprio profissional elimina esse foco”, revelou.

Outra ação realizada pela Secretaria de Saúde é a utilização do carro fumacê, que está percorrendo todos os bairros do município. Mesmo com todas as ações feitas pela Vigilância, é sempre importante lembrar que o morador precisa ter responsabilidade sobre seu quintal, descartando materiais que não sejam mais utilizáveis e tampando qualquer recipiente que possa acumular água.

As denúncias sobre residências e terrenos que apresentem condições favoráveis ao desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti podem ser feitas à Vigilância Ambiental pelo telefone: (24) 3512-0722.

Confira a programação do carro fumacê nos próximos dias em Barra Mansa:

– 31/01: Roselândia I e II

– 01/02: Jardim Primavera

– 02/02: Morada Verde

– 05/02: Santa Maria I, II e III

– 06/02: Vila Ursulino e transversais

– 07/02: Siderlândia

– 08/02: Cantagalo e São Domingos