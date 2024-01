Alexandre do Prado Soares, de 36 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (30), no Hospital São João Batista, para onde foi levado após ser encontrado gravemente ferido na Rua Júlio Caruso, no bairro Belmonte, em Volta Redonda.

Segundo informações policiais, a vítima estava bastante machucada. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital, mas não resistiu.