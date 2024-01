Um veículo Gol Special, furtado no domingo (28), em Barra do Piraí, foi recuperado pela Polícia Militar na segunda-feira (29), na Avenida Belmonte, no bairro Belmonte, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Militar o veículo estava sem as rodas. A Guarda Municipal foi acionada e carro foi rebocado para a Delegacia de Polícia da cidade para o registro de recuperação e entrega ao dono.