Policiais rodoviários federais estavam em trabalho de fiscalização, na tarde de segunda-feira (29), no km 233 da Via Dutra, em Piraí, quando abordaram um veículo Jeep Compass, ano 2022, com placas de Belo Horizonte/MG, pertencente à uma locadora.

Em consulta ao sistema, foi verificado um registro de apropriação indébita, com data de 15/05/2023. O condutor, único ocupante do veículo, alegou que havia pegado o carro emprestado com um amigo em Duque de Caxias para uma viagem a São Paulo. Os agentes verificaram com a locadora que o contrato de locação estava em nome de uma outra pessoa e não do condutor.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Piraí para o registro de recuperação do veículo. O condutor ficou detido por receptação. O veículo recuperado está avaliado em R$144 mil.