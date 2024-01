Policiais militares entraram em confronto com traficantes, na tarde desta terça-feira (30), no Morro da Fortaleza, em Angra dos Reis, onde foram verificar uma denúncia sobre tráfico de drogas. Durante a troca de tiros, um jovem de 20 anos, suspeito de gerenciar o tráfico no local, ficou ferido.

Ao chegarem no local, os policiais avistaram vários homens armados. Os suspeitos atiraram contra os agentes e houve o revide. Após o confronto, os policiais realizaram uma varredura na área e encontraram o suspeito baleado na perna. Com ele foram apreendidos uma granada, um similacro de pistola e certa quantidade de drogas, não contabilizada. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Geral da Japuíba.

Após o atendimento, o suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacai de Polícia da cidade para as providências cabíveis.