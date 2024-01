Morre médico agredido a facadas em Volta Redonda

Morreu na manhã desta quarta-feira(31) no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, o médico esfaqueado pelo atual da ex-companheira no bairro Aterrado. Erick Dias Pinto tinha 37 anos e foi ferido com um golpe de faca na manhã de segunda-feira (29). O autor, de 32 anos, foi preso em flagrante no mesmo dia do crime e vai responder por homicídio.

Na manhã de terça-feira (31), Erick chegou a passar por uma nova cirurgia. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. O médico era filho da dra. Sueli Pinto, ex-secretária de saúde de Volta Redonda, atual coordenadora de saúde mental.

O crime ocorreu nas proximidades da Usina Presidente Vargas (UPV) e do Raulino de Oliveira. A Polícia Civil informou que o agressor compareceu à delegacia e se passou de vítima da situação, afirmando que briga teria sido motivada por uma situação envolvendo o seu enteado — filho da vítima com a companheira do agressor.

No entanto, de acordo com a polícia, o seu depoimento apresentou contradições e, após localizarem a esposa do médico, a mulher deu outro relato. Ela afirmou que o marido estava no carro quando o agressor se aproximou do veículo e, insistentemente, tentou golpeá-lo, tendo cravado a faca no homem.