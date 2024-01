Policiais militares apreenderam na tarde de terça-feira (30), na estrada velha de Arrozal, em Piraí, cinco pés grandes de maconha e dois tabletes pequenos da erva seca prensada.

Os agentes foram ao local verificar denúncia sobre cultivo de maconha quando se depararam com três suspeitos fazendo consumo do entorpecente e avistaram no quintal, os pés de maconha.

Os suspeitos e as drogas foram apresentados na Delegacia de Polícia da cidade para as providências cabíveis.