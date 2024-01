A Polícia Militar prendeu na manhã desta quarta-feira (31), na Rua G, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda, um suspeito de tráfico com drogas.

Os agentes chegaram até o suspeito através de uma denúncia. Com ele foram apreendidos uma mochila com 23 sacolés de cocaína, 19 tambores da mesma droga, 35 pedras de crack, 13 tiras de maconha, um rádio transmissor, uma folha com anotações do tráfico e R$ 40.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade para o registro da ocorrência e providências cabíveis.