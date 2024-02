Sepultamento de médico morto a facada em VR será nesta quinta-feira

O sepultamento do médico Erick Alves Pinto de Albuquerque Dias, de 37 anos, será realizado nesta quinta-feira (1º), às 10h, no Portal da Saudade, em Volta Redonda. Ele morreu na manhã desta quarta (31), no Hospital São João Batista, onde foi socorrido na manhã da segunda-feira (29), depois de levar uma facada no peito do atual companheiro de sua ex-mulher, de 32 anos, perto da entrada da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), no Jardim Paraíba.

O autor do crime foi preso. Ele alega legítima defesa, mas, segundo o delegado de Volta Redonda, Vinícius Coutinho, a versão que ele apresentou no dia do fato – a de que a faca pertencia a Erick e que este teria tentado golpeá-lo – foi desmentida pela ex-mulher da vítima. Os dois se desentenderam quando Erick foi pegar o filho, que estava com o padrasto.

Erick passou por duas cirurgias no HSJB. Uma logo após dar entrada e outra na terça-feira. Na saída do corpo do HSJB, colegas e funcionários acompanharam e aplaudiram. Veja no vídeo abaixo.

Amigos do médico se manifestaram em redes sociais sobre a morte: “”Dr. Erick estava na melhor fase dele… meus sentimentos aos familiares”, publicou uma enfermeira. Outra seguidora também lamentou o falecimento. “Dr Erick, obrigada por ter cuidado tão bem da minha mãe, descanse em paz”, disse.

Uma internauta desejou força à mãe de Erick, Sueli Pinto, ex-secretária de saúde de Volta Redonda, atual coordenadora do Programa de Saúde Mental da prefeitura. “Foi pediatra do meu filho, que Deus conforte sua mãe e toda a família neste momento tão triste e de dor”, postou. (Foto: Reprodução da internet). Informa Cidade