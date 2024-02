O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região emitiu uma nota sobre a morte do trabalhador Gustavo Gabriel Galvão Alves, de 28 anos, encontrado morto na noite de terça-feira (30), em uma obra localizada na Rua 12, no bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Veja a nota na íntegra:

Sobre a morte do trabalhador encontrado na noite desta terça-feira (30), em uma obra de um novo supermercado no bairro Vila Santa Cecília, o sindicato está tomando ciência da situação e buscando as providências necessárias para esclarecer os fatos junto à empreiteira NTC, responsável pelo trabalhador.

O sindicato não tinha conhecimento da presença dessa empresa na obra, mesmo estando em contato com outros trabalhadores desde o início da construção do empreendimento. Diretores do sindicato estiveram na manhã desta quarta-feira (31) na obra, mas não conseguiram novas informações. O caso continuará sendo acompanhado no decorrer desta semana.

O sindicato lamenta profundamente a morte do trabalhador e reforça a importância dos trabalhadores denunciarem possíveis irregularidades nos canteiros de obras, que possam representar risco de morte.

Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região