O Volta Redonda entra em campo pelo Campeonato Carioca nesta quinta-feira (01), contra o Audax, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira, pela 5ª rodada da Taça Guanabara. A diretoria do Voltaço mantém as promoções nos ingressos para contar com o incentivo do torcedor na busca pela primeira vitória na competição.

A primeira opção é a compra do pacote promocional com três entradas, uma para cada jogo contra os clubes formadores (Audax, Portuguesa-RJ e Nova Iguaçu), por R$50,00.

Na segunda opção, o torcedor que adquirir o ingresso avulso para a partida contra o Audax, vestindo uma camisa do Voltaço ou qualquer blusa nas cores amarelo e preto, vai pagar R$20,00 na entrada.

A comercialização de ingressos já começou nos pontos de venda antecipado. A bilheteria do Raulino funcionará apenas no dia do jogo.

Pontos de venda antecipada:

– Loterias do Meia-Meia (Aterrado)

– ⁠Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto)

– ⁠Empório Brasil (Retiro)

Bilheteria do Raulino, apenas quinta-feira (01), às 15h:

– Setor Azul: Volta Redonda

– ⁠Setor Laranja: Audax

Gratuidades, apenas quinta-feira (01), às 15h:

– Setor Azul

*Enquanto houver carga disponível.