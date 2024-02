Este ano os shows acontecerão até às 2 horas da manhã

O Carnaval da Família 2024 de Pinheiral se aproxima e diferente das edições anteriores, este ano, serão quatro bandas durante os seis dias de folia, com shows até às 2 horas da manhã, três dias de matinês e recreação infantil com Tia Ana Banana e sua turma, desfile de blocos, DJ´s e apresentação ao vivo com as bandas Interlig, Mistura Carioca, Guerra e a estreante no Carnaval da cidade, banda Agenda. Organizado pela Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT), o evento será realizado de 08 a 13 de fevereiro, nas Praças Brasil e Teixeira Campos.

A festa oferecerá uma estrutura reforçada, visando a segurança dos foliões e contará com a atuação operacional de toda a equipe da SEMECULT e das Secretarias de Saúde, com profissionais e ambulâncias em posto médico que será montado no local para atendimento de emergência, Serviços Públicos, com as equipes de iluminação e limpeza, Governo, com os departamentos de Trânsito e Transporte, no controle de trânsito, Fiscalização e Ordem Pública, comunicação e Defesa Civil, além da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e banheiros químicos.

O prefeito do município, Ednardo Barbosa, destacou a importância do Carnaval para a cidade, que além de trazer alegria e lazer, a festa também movimenta a economia, gerando empregos e o fomento das vendas.

– Mais uma vez, tudo está sendo pensado e preparado com muito carinho para todos os foliões. Serão seis dias de festividade, com matinês infantis, diversas bandas, dj´s e shows até as 02h da manhã. O carnaval da Família é voltado para pessoas de todas as idades, desde as crianças, jovens e idosos que poderão se divertir com segurança e muita alegria. Aproveito para convidar vocês para estar conosco nestes dias de carnaval. Contamos com a sua presença- disse o prefeito.

A secretária da pasta, Aline Gouvêa, afirma que o Carnaval de Pinheiral é referência na região por sua tradição e organização, e que a gestão atual sempre tem como foco uma festa com programação para toda a família.

– É com muita alegria que vamos receber os foliões nas Praças Brasil e Teixeira Campos, ambas recentemente revitalizadas pela Secretaria de Estado de Cidades, com indicação do atual secretário de Estado de Turismo e deputado estadual, Gustavo Tutuca, para que, com segurança e bem- estar, as famílias possam brincar o carnaval que este ano terá quatro bandas, além de matinês com recreação infantil. Serão seis dias de muita alegria e esperamos que os moradores, visitantes e amantes do carnaval venham se reunir conosco para que mais um ano possamos fazer um carnaval das famílias – destacou.

As crianças terão diversão garantida com o baile e recreação infantil que contará com a equipe da Tia Ana Banana e sua turma. O encontro está marcado para os dias 11(domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira), às 16 horas nas Praças Brasil e Teixeira Campos.

O tradicional bloco das ‘piranhas’ Atoxanos, que arrasta milhares de foliões de Pinheiral e região todos os anos, abre na quinta-feira, 08, a programação oficial do Carnaval da Família 2024, com concentração a partir das 18 horas, na Avenida Brasília, no bairro Paraíso.

Os demais blocos são: bloco das chitas (dia 09, concentração às 19h, bairro Paraíso), bloco do Oriente (dia 10, concentração às 15h – Campo do bairro Oriente), bloco do Fluminense (dia 10, concentração às 19h – Em frente ao PSF (Centro), bloco Embrazados (dia 11, concentração às 15h – Avenida Brasília, bairro Paraíso), bloco Nação Rubro Negra (dia 11, concentração às 20h30 – Rua Tancredo Neves, em frente a Secretaria de Obras), bloco Quem não aguenta bebe leite (dia 12, concentração às 15 horas – Avenida Brasília, bairro Paraíso) – bloco Vem Como Pode! (dia 12, às 17h – Rua Tancredo Neves em Frente ao PSF do bairro Centro), bloco Seu Larga Tu Mama ( dia 13- concentração às 13 horas, Rua Tancredo Neves, em frente a Secretaria de Obras) bloco da Saudade ( dia 13 – Concentração, às 18h30, na Praça Luiz Gonzaga, Centro e Bloco Amigos do Vasco da Gama, dia 13, concentração às 19h – Rua Tancredo Neves em Frente ao PSF do bairro Centro).

As bandas Interlig, Mistura Carioca, Agenda e Guerra estarão no palco e prometem animar os foliões. A Interlig se apresenta no sábado (10) e segunda(11), às 00 horas. A Banda Mistura Carioca, na sexta-feira (09), domingo (11) e terça (13) às 00 horas. A Banda Agenda se apresenta, no sábado (10), segunda (12) , às 17 horas. Já a Banda Guerra sobe ao palco no domingo (11), terça(13) ,às 17 horas.

Confira a programação completa :

DIA 08/02 (QUINTA)

19H – DJ XANDY

22H – ENTREGA DA CHAVE PARA O REI MOMO

00H – BANDA INTERLIG

02H – ENCERRAMENTO TODOS OS DIAS NESTE HORÁRIO

BLOCO PIRANHAS DOS ATOXANOS

CONCENTRAÇÃO: Avenida Brasília, BAIRRO PARAÍSO – Quadra de esportes

Destino: Praça Brasil – Centro

Horário de início da concentração: 18h

DIA 09/02 (SEXTA)

19H – DJ RATUS

00H – BANDA MISTURA CARIOCA

BLOCO DAS CHITAS

CONCENTRAÇÃO: Avenida Brasília, BAIRRO PARAÍSO – Quadra de esportes

Destino: Praça Brasil – Centro

Horário de início da concentração: 19h

DIA 10/02 (SÁBADO)

16H- BANDA AGENDA

19H – DJ XANDY

00h – BANDA INTERLIG

BLOCO DO ORIENTE:

CONCENTRAÇÃO: Campo do Oriente

Destino: Praça Brasil – Centro

Horário de início da concentração: 15H

BLOCO DO FLUMINENSE

CONCENTRAÇÃO: Em frente ao PSF – Centro

Destino: Praça Brasil – Centro

Horário de início da concentração: 19h

DIA 11/02 (DOMINGO)

16H – BAILE INFANTIL COM EQUIPE DE RECREAÇÃO TIA ANA BANANA

17H- BANDA GUERRA

19H – DJ RATUS

00h – BANDA MISTURA CARIOCA

BLOCO EMBRAZADOS

CONCENTRAÇÃO: Avenida Brasília, BAIRRO PARAÍSO-Quadra.

Destino: Praça Brasil – Centro

Horário de início da concentração: 15h

BLOCO NAÇÃO RUBRO NEGRA

CONCENTRAÇÃO: Rua Tancredo Neves, em frente a Secretaria de Obras

Destino: Praça Brasil – Centro

Horário de início da concentração: 20h 30min

DIA 12/02 (SEGUNDA)

16H – BAILE INFANTIL COM EQUIPE DE RECREAÇÃO TIA ANA BANANA

17H- BANDA AGENDA

19H – DJ XANDY

00h – BANDA INTERLIG

BLOCO VEM COMO PODE!

CONCENTRAÇÃO: Rua Tancredo Neves em Frente ao Módulo de Saúde do Centro

Destino: Praça Brasil – Centro

Horário de início da concentração: 17h

BLOCO QUEM NÃO AGUENTA BEBE LEITE

CONCENTRAÇÃO: Avenida Brasília, BAIRRO PARAÍSO-Quadra.

Destino: Praça Brasil – Centro

Horário de início da concentração: 15h

DIA 13/02 (TERÇA)

16H – BAILE INFANTIL COM EQUIPE DE RECREAÇÃO TIA ANA BANANA

17H- BANDA GUERRA

18H– DJ RATUS

00H – BANDA MISTURA CARIOCA

BLOCO SEU LARGA TU MAMA?

CONCENTRAÇÃO: Rua Tancredo Neves, em frente a Secretaria de Obras

Destino: Praça Brasil – Centro

Horário de início da concentração: 13h

BLOCO DA SAUDADE

CONCENTRAÇÃO: Praça Luiz Gonzaga, BAIRRO CENTRO

Destino: Praça Brasil – Centro

Horário de início da concentração: 18h30 min

BLOCO AMIGOS DO VASCO DA GAMA

CONCENTRAÇÃO: Rua Tancredo Neves em Frente ao Módulo de Saúde do Centro

Destino: Praça Brasil – Centro

Horário de início da concentração: 19h