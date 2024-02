A Polícia Militar prendeu na tarde de quarta-feira (31), Rua Desembargador César Salamonte, no bairro Aterrado, em Volta redonda, um homem de 27 anos, por suspeita de furto em estabelecimentos comerciais da cidade.

Os agentes estavam em patrulhamento pelo bairro quando foram solicitados por um grupo de comerciantes para verificar informações sobre um homem que teria cometido furtos no dia anterior em uma loja do bairro e que estaria com uma sacola plástica tentando novos furtos. Eles verificaram que o suspeito entrou em um carro HB20 de cor preta.

Em buscas pelo bairro, os policiais localizaram o veículo na Av. Desembargador Cesar Salamonte e, após revista, encontraram em uma sacola verde, três caixas de bombom, quatro latas de energético, uma garrafa términa, três caixas de sabonete, dois vidros de perfume e um desodorante.

Ao ser indagado, o suspeito confirmou que havia furtado os produtos no Supermercado Floresta da Amaral Peixoto e na farmácia Pharma Abril, no bairro Nove de Abril, Barra Mansa. O homem informou também que o motorista de aplicativo estaria apenas prestando o serviço de transporte regular e não sabia que o mesmo transportava produtos furtados.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade, juntamente com os produtos apreendidos, para as providências cabíveis.