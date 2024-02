Acumulado de chuva em Barra Mansa foi de 48 milímetros

Na tarde desta sexta-feira (02), Barra Mansa foi atingida por um volume considerável de chuva em pouco espaço de tempo. Segundo a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (Compedc), o acumulado foi de 48 milímetros em cerca de 1h10, o que gerou diversos pontos de alagamentos no município como a área central da cidade, Avenida Albo Chiesse, Centro, Saudade e Ano Bom. Após cessar a chuva, foi possível escoar e o sistema de drenagem comportou todo o acumulado. Não há vias interditadas na cidade no momento.

O coordenador da Defesa Civil destacou o rápido atendimento feito pelo órgão, ressaltando também o apoio da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU). “Tivemos uma via interditada na marginal da Dutra, na altura do bairro Monte Cristo. Acionamos a concessionária da rodovia e a Secretaria de Manutenção Urbana já foi ao local para realizar a desobstrução da via. Também houve um desabamento parcial de uma via, na Rua Nestor de Carvalho, no bairro Vila Independência, e um imóvel interditado no bairro Vila Principal, sendo que as famílias foram encaminhadas para casas de parentes. Nossas equipes estão percorrendo todos os pontos e pedimos para a população ficar atenta aos alertas da Defesa Civil”, comunicou o coordenador, informando ainda que as sirenes do bairro Nova Esperança foram disparadas devido a uma elevação brusca do Rio Barra Mansa, que já se encontra estabilizado.

João Vitor frisou que, diante de qualquer emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou pelo whatsapp do órgão (24) 98121-3427.