O transporte público de Volta Redonda terá renovação de 20% da frota de ônibus, ampliando, segundo a prefeitura, oferta de viagens e o conforto aos passageiros. Neste mês de fevereiro, 21 veículos entrarão em operação no município. Os novos ônibus irão rodar em linhas das empresas Cidade do Aço e Elite a partir da próxima semana.

Os novos ônibus já foram comprados e estão em fase de regularização, sendo que os veículos da Viação Cidade do Aço já passaram por vistoria na manhã desta sexta-feira, dia 2. O trabalho foi feito pela equipe da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), que avaliou critérios técnicos dos veículos.

A nova frota vai atender a todas as linhas que a Viação Cidade do Aço opera, sendo elas: 180 (Roma – Conforto); 550 (Siderlândia); 520 (Belmonte) e 125 (Cajueiro – Siderópolis).

Benefícios da nova frota

A nova frota com suspensão a ar garante mais qualidade aos serviços prestados à população. Todos os novos ônibus contam com plataforma elevatória nas portas dianteiras, proporcionando acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os veículos também contam com campainhas acessíveis. Além de GPS, que permite o acompanhamento do trajeto pelo passageiro através do aplicativo municipal VR Bus, câmeras de segurança e biometria facial fazem parte do pacote.

Com os novos ônibus, as chances de algum defeito mecânico diminuem consideravelmente, contribuindo para a circulação dos veículos em cumprimento aos horários. Os veículos também possuem maior disponibilização dos retrovisores e portas maiores, que ajudam na segurança do motorista e do passageiro durante os embarques e desembargues.

O prefeito Antonio Francisco Neto comentou que continuará cobrando das empresas mais melhorias no transporte público. “Os ônibus da Cidade do Aço chegaram e nos próximos dias chegam os novos carros da Elite. Foi um investimento importante para dar mais qualidade ao serviço, mas sabemos que ainda é preciso mais”, disse Neto.