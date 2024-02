Voltaço bate o Audax no Raulino e vence a primeira no Estadual

O Volta Redonda conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Carioca. Na noite desta quinta-feira (01), o Voltaço venceu o Audax por 2 a 0, no estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela 5ª rodada da Taça Guanabara, com gols de MV e Sanchez.

O JOGO

A partida começou com uma chuva torrencial no Raulino de Oliveira. O Volta Redonda dominava as ações do jogo e abriu o placar rapidamente, quando MV aproveitou o cruzamento de Wellington Silva e fez 1 a 0. Aos 23’, o atacante Ítalo Carvalho dominou a bola na área, chutou forte e parou no goleiro.

O segundo tempo foi equilibrado e de muitas faltas marcadas. A melhor chance do Esquadrão de Aço foi aos 27 minutos, quando MV cobrou escanteio e Danrley cabeceou pra fora. Aos 37’, Sanchez avançou pela esquerda, chutou cruzado e ampliou para o Voltaço, 2 a 0.

Com a vantagem no placar, o Volta Redonda soube administrar o resultado e conquistou a primeira vitória no Campeonato Carioca. O Esquadrão de Aço chegou aos 04 pontos e ocupa a 9ª colocação no estadual.

A equipe comandada pelo técnico Felipe Loureiro volta a campo no próximo domingo (04), contra o Sampaio Corrêa, às 15h45, no estádio Lourival Gomes.