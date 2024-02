Policiais militares, com informações fornecidas pelo Disque Denúncia, apreenderam na noite de sexta-feira (02), na Rua 14, Alameda 08, no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda, grande quantidade de drogas que estavam sendo comercializadas na região.

Com a informação sobre a localização do ponto de droga, os agentes foram ao endereço, porém os suspeitos, ao perceberem a presença da polícia, empreenderam fuga deixando no local 527 pinos cocaína, 143 trouxinhas maconha, um rádio transmissor, uma capa colete e 1500 eppendorfs vazios (tubos de plástico para embalar cocaína).

Todo material apreendido foi conduzido à Delegacia de Polícia da cidade, onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre a apreensão das drogas.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça ou pontos de drogas, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177 (para quem estiver fora da capital)

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.