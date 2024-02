Idosa é roubada em caixa eletrônico de agência bancária em Vassouras

Uma idosa foi roubada na manhã deste sábado (03), em um caixa eletrônico dentro de uma agência bancária, no Centro da cidade de Vassouras.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher, de 65 anos, relatou que estava no caixa eletrônico efetuando um saque e que dois homens estavam ao seu lado. No momento que aguardava a liberação do dinheiro, um dos suspeitos puxou o cartão de sua mão e ela tentou correr atrás dele. O segundo suspeito ficou no caixa e pegou o dinheiro liberado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia da cidade.