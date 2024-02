Morre o arquiteto Paulo César Simões aos 72 anos em Volta Redonda

O arquiteto Paulo Cesar Simões Esteves morreu na noite de sexta-feira (2), em Volta Redonda, aos 72 anos. Internado há cerca de 15 dias em um hospital particular, por problemas cardíacos, o arquiteto teve trombose. Ele chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu.

Paulo Cesar trabalhava na Companhia de Habilitação de Volta Redonda (Cohab) e também foi professor do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB). A Diretoria do Clube de Antiguidades Automotivas de Volta Redonda lamentou o falecimento do associado e desejou sentimentos e muita força para família nesta hora tão difícil.

O velório e o sepultamento acontecem neste sábado (dia 3), no Cemitério Portal da Saudade. O horário ainda não foi confirmado. (Foto: Arquivo Pessoal)