O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil encaminhou nesta sexta-feira, dia 2, um relatório ao Grupo Royal, empresa contratante de várias empresas, entre elas a empreiteira NTC que teve o acidente fatal com o trabalhador Gustavo Gabriel Galvão, na obra de um novo supermercado na Vila Santa Cecília.

O documento foi produzido com base numa visita feita por diretores do sindicato na obra, na manhã desta quinta-feira, dia 1º, onde foram identificadas várias irregularidades em fiações elétricas energizadas com emendas malfeitas, algumas isoladas com fitas crepe, fios paralelos, fios ligados nas tomadas sem os plugues machos, tomadas simples de parede residencial, sendo usadas para ligar equipamentos, entre outras.

De acordo com o presidente do sindicato, Zeomar Tessaro, no local onde houve o acidente com o trabalhador foi encontrado um espaço de difícil acesso e estreito, com pouca ventilação, mal iluminado, cheio de equipamentos elétricos e tubulações, fiações espalhadas, fios paralelos energizados e mal isolados. O local é acessado por uma escada de alumínio.

– Conforme nosso levantamento, o trabalhador acidentado encontrava-se realizando serviços de instalações elétrica sozinho nesse local, o que é muito grave. Este trabalhador estava prestando serviços como Microempreendedor Individual (MEI), que nosso entendimento não cabe este tipo contrato. Lamentamos a morte do trabalhador e, principalmente, por não estar com a carteira assinada, resguardado pelas leis trabalhistas. O sindicato está cobrando providências urgentes dos responsáveis para garantir a segurança dos demais trabalhadores e prevenir que não haja outros acidentes nesta gravidade – ressalta Zeomar.