Veículo capota e deixa mãe e filho feridos na Dutra em Barra Mansa

Um jovem de 26 anos e sua mãe, de 48 anos, ficaram feridos na noite de sexta-feira (02) em um acidente registrado na altura do km 279 da Dutra, no sentido RJ, próximo à entrada do bairro Cotiara, em Barra Mansa.

O rapaz dirigia o veículo Onix, com placas do Rio de Janeiro, quando perdeu o controle, colidiu na mureta central e capotou. Ele sofreu ferimentos leves e a passageira, sua mãe, foi socorrida com ferimentos graves e levada para a Santa Casa de Barra Mansa. Questionado sobre o acidente, o condutor informou que havia comprado o veículo naquele dia e que retornavam de Petrópolis, que iria deixar a mãe em São José dos Campos, onde ela mora, e seguiria para sua residência em Suzano, quando ao tentar reconectar o GPS no celular com o carro em movimento, não percebeu que se aproximou muito da mureta e bateu.

O acidente interditou as faixas esquerda e direita, com o trânsito fluindo apenas pelo acostamento, gerando congestionamento de 2 km. A pista foi totalmente liberada por volta de 22 horas e o trânsito voltou a fluir normalmente.