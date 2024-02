Acidente grave deixa dois mortos na BR-101, em Angra dos Reis

Um acidente grave ocorrido na noite de sábado (03), na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), na altura do bairro Bracuí, em Angra dos Reis, deixou ao menos dois mortos. A colisão fatal entre um carro e uma moto foi nas proximidades do Bar do Chuveiro.

Vídeos recebidos pelo jornal mostram que uma das vítimas teve a cabeça decepada com o impacto. Outra filmagem mostra o motorista do carro com ferimentos graves dentro do veículo, com populares pedindo para ele “não se mexer” até a chegada do resgate.

A Polícia Militar, assim como ambulâncias da concessionária que administra a rodovia e o Corpo de Bombeiros estiveram no local. Matéria será atualizada assim que chegarem novas informações.