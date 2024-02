Agentes percorrerão os pontos onde há concentração e saída de blocos

O Carnaval de 2024 já se aproxima e Barra Mansa promete, mais uma vez, celebrar os dias de folia com muita alegria e animação. Com o objetivo de garantir a melhor experiência para os foliões, com respeito e sem transtornos, a Guarda Municipal de Barra Mansa estará nas ruas acompanhando os blocos que transitam pelos bairros.

O secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, destacou as ações durante os dias de festa. “Teremos reforço nas ruas, além do reforço da polícia militar estaremos também com a Guarda Municipal controlando o acesso a ruas e direcionando o trânsito para garantir a segurança dos foliões e dos condutores na passagem dos blocos na cidade, além disso teremos a fiscalização de postura atuando durante o período festivo”, disse.

O comandante da Guarda, Paulo Sérgio Valente, comentou mais sobre a atuação no carnaval. “As equipes da GM estarão à disposição para atuar nos dias da festa para proporcionar uma diversão segura aos foliões. Atentamos à população que pule com consciência. Todos têm direito a festejar e celebrar esses dias que são parte da cultura e tradição do povo brasileiro, mas é importante que haja respeito e cuidados”, frisou.

O município inicia a programação de carnaval na sexta-feira, dia 09, e ela se estenderá até a terça, dia 13. Haverá o já tradicional ‘Bloco do Boi’, que sai do bairro Roberto Silveira, além de demais blocos no Centro da cidade e no bairro Vista Alegre. Também vão acontecer festividades nos distritos de Nossa Senhora do Amparo e Rialto.