Um homem de 36 anos que roubou um celular cometeu suicídio na carceragem da delegacia de Barra Mansa após ser preso por policiais militares, no início da madrugada deste domingo (4). Ele foi conduzido à unidade policial ao ser visto correndo da vítima pela Ponte dos Arcos, no Centro da cidade, por volta de 00h10min.

De acordo com a PM, a vítima, de 46, gritava que foi roubada pelo homem. Os agentes retornaram, alcançaram o suspeito e em revista pessoal, nenhum celular foi encontrado, mas, questionado, ele confessou ter cometido o crime e apontou que escondeu o aparelho na proteção da ponte. O celular foi encontrado e devolvido à vítima.

Algemado, ele foi levado para a delegacia, onde o caso foi registrado. Quando os policiais responsáveis por sua prisão aguardavam o parecer do delegado de plantão sobre como ficaria a situação do suspeito, eles foram informados por um inspetor que o homem havia tirado a própria vida, se enforcando com a camisa que usava.

O corpo do homem, que já tinha antecedentes criminais por roubos e furtos, foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.