Jovens escapam de tentativa de homicídio no bairro Vila Maria em BM

Dois jovens escaparam de ser assassinados na noite de sábado (3) no bairro Vila Maria, em Barra Mansa. Eles estavam na porta da casa de um deles conversando, na Rua Olavo Marassi, quando três homens chegaram, um deles sacou a arma e apertou o gatilho, mas o revólver falhou.

De acordo com a PM, as vítimas correram e na fuga um dos rapazes, de 17 anos, machucou o pé e precisou dar entrada na Casa de Saúde Santa Maria, no bairro Ano Bom. Mesmo nenhuma vítima sendo baleada, o caso ficou registrado na delegacia como tentativa de homicídio.