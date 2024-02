Polícia Militar apreende drogas no bairro Santo Agostinho em VR

A Polícia Militar apreendeu drogas no final da manhã de sábado (03), na Rua 22-B, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

De acordo com a PM, os agentes estavam em patrulhamento pelo bairro quando foram informados por populares sobre a ocorrência de venda de drogas no local. Buscas foram feitas e os policiais encontraram uma sacola plástica com cocaína, mas ninguém foi encontrado. A quantidade apreendida ainda não foi informada.

O material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade para as providências cabíveis. (Foto: PM/Divulgação)