PRF prende mulher por uso de documento falso na Dutra, em Resende

Policiais rodoviários federais estavam em trabalho de fiscalização referente à Operação Rodovida 2024, na manhã deste domingo (04), no km 310 da Dutra, em Resende, quando abordaram um veículo GM Meriva, com placa de salvador/BA. No carro havia um casal, sendo a mulher a condutora.

Durante a fiscalização, os agentes constataram que o veículo era licenciado em São Paulo Capital e estava com licenciamento vencido em 2018. A mulher insistiu que estava tudo certo apresentando um CRLV (Certificado de Registro de licenciamento Veicular) constando o município de Salvador-BA e ano vigente 2023. Entretanto, além das verificações que os policiais rodoviarios federais já haviam feito nos sistemas disponíveis, o QRCode do CRLV não era lido pelo app específico para a confirmação da autenticidade do documento apresentado pela condutora, confirmando tratar-se de documento falso.

A mulher foi presa por uso de documento falso e a ocorrência encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda.

Foi realizada inspeção veicular minuciosa no automóvel, verificando que se tratava de veículo original, mas por estar com licenciamento vencido ficou aprendido no pátio da PRF. Além de responder criminalmente pelo uso de documento falso, também foram aplicadas as devidas multas pelas infrações de trânsito constatadas, como licenciamento vencido, portar placas em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN e dirigir sem possuir CNH, já que a condutora também não era habilitada, totalizando R$ 1.304,04.