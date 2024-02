Taxista é preso com 1024 pinos de cocaína em Barra do Piraí

Policiais militares estavam em patrulhamento na madrugada deste domingo (04), na Avenida Chequer Elias, no bairro Vila Helena, em Barra do Piraí, quando tiveram a atenção voltada para um veículo táxi entrando no local conhecido como Beira Rio.

Os agentes fizeram a abordagem e o motorista, um homem de 38 anos, informou que estava no local para namorar a esposa, também de 38 anos, que estava no banco do carona. No carro também estavam os dois filhos do casal, de 4 e 6 anos. Logo depois, ele informou que havia ido ao local para comprar entorpecentes.

Ao tentar realizar buscas no veículo, os policiais precisaram fazer uso progressivo da força, uma vez que o suspeito a todo momento tentava atrapalhar. Após ser contido, o homem informou que havia farto material entorpecente no motor do carro, que seriam entregues a membros de uma facção criminosa. Foram apreendidos 1024 pinos de cocaína, o veículo Toyota Etios, material para endolação, dois celulares e um caderno com anotações.

Todos foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade, onde o homem permaneceu preso em flagrante. A mulher foi ouvida como testemunha e liberada com os filhos.