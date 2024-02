Voltaço vence Sampaio Corrêa por 2 a 0 pelo Cariocão

O Voltaço venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema (RJ), na tarde deste domingo (4), pela 6º rodada do Campeonato Carioca. Jogando fora de casa, o Tricolor de Aço aplicou a sua segunda vitória consecutiva e agora soma sete pontos na competição, ocupando a nona colocação, atrás apenas de Madureira, Vasco e Flamengo, todos com oito pontos.

Os gols do jogo foram marcados pelos atacantes Vini Moura, aos 28 do primeiro tempo, e por Cristiano Pereira Oliveira, já nos acréscimos da segunda etapa. O próximo jogo do Volta Redonda é contra o Bangu, também fora de casa, na próxima quarta-feira (7). A partida está marcada para às 18h30min.