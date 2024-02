Interessados devem procurar as professoras no local das aulas, que começam na próxima segunda (5); cadastro dos menores deve ser feito pelo responsável

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda (Smel) está com inscrições abertas para aulas de ballet na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac. Há opções de horários às segundas, terças, quartas e quintas-feiras, pela manhã e à tarde, a partir dos três anos de idade. As aulas começam na próxima segunda-feira (5).

Os interessados devem procurar as professoras no local das aulas, na Rua Carlos Marques, nº 141, no bairro Voldac. A professora Júlia Vilas Bôas, atende às segundas e quartas, enquanto a professora Carol Pratti é responsável pelas aulas das terças e quintas.

A inscrição dos candidatos menores de idade deve ser feita pelos pais ou responsável, e os documentos necessários são: uma foto 3×4, cópia da Certidão de Nascimento ou Documento de Identidade (RG) e cópia de comprovante de residência. Mais informações pelo telefone (24) 3339-2105.

Horários das aulas

Professora Júlia Vilas Bôas

Segundas e quartas:

8h – 9 a 12 anos de idade;

9h – Baby Class – 3 a 5 anos;

10h – 6 a 8 anos;

14h – Ballet Adulto;

15h – 6 a 8 anos;

16h – 9 a 12 anos;

17h – Baby Class – 3 a 5 anos.

Professora Carol Pratti

Terças e quintas:

7h – 11 anos em diante e iniciação de pontas;

8h – 8 a 10 anos;

9h – 6 e 7 anos;

10h – 3 a 5 anos;

13h – 15 anos em diante (adiantado);

14h – 11 anos em diante e iniciação de pontas;

15h – 8 a 10 anos;

16h – 6 e 7 anos;

16h45 – 3 a 5 anos.