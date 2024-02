Barra Mansa atua nas áreas afetadas pela chuva

Equipes da Defesa Civil mantém constante monitoramentos das localidades; serviços de limpeza são realizados nos bairros Nova Esperança e Boa Sorte

A Prefeitura de Barra Mansa segue monitorando e atuando nos bairros para minimizar os transtornos causados pela chuva que atingiu a cidade no domingo, dia 04. Equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) percorrem as ruas e mantêm constante avaliação das áreas de risco.

Segundo a Defesa Civil, o acumulado de chuva no domingo foi de 42 milímetros na cidade. As sirenes dos bairros Boa Sorte e Nova Esperança tiveram que ser acionadas devido ao transbordo do Rio Barra Mansa; de acordo com o órgão, o nível do rio já baixou e está estabilizado. Os moradores que residem nestes locais são orientados para os pontos de apoio que ficam nas comunidades.

O coordenador da Defesa Civil, João Vitor Ramos, destacou o empenho no trabalho das equipes. “Recebemos alerta de forte chuva no município, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, e, de imediato, mobilizamos as equipes de Defesa Civil. Houve o transbordo do Rio Barra Mansa, no bairro Nova Esperança, nos encaminhamos até o local e, depois de um tempo, ele voltou a sua normalidade”, informou.

João Vitor ainda reforçou que diante de qualquer situação de emergência a população deve entrar em contato pelo telefone 199 ou ligar para o WhatsApp (24) 98121-3427.

Limpeza

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM) realizou nesta segunda-feira, dia 05, a limpeza e a retirada de lama na Rua Florianópolis, no bairro Nova Esperança. O trabalho contou com máquinas e as equipes que estão higienizando a área. O serviço contemplou demais localidades como o bairro Boa Sorte, dentre outros pontos. Fotos: Paulo Dimas