Um carro está pegando fogo na manhã desta segunda-feira (5) no posto de combustíveis do bairro Belvedere, em Barra do Piraí. O estabelecimento fica na BR-393 (Lúcio Meira).

Segundo as primeiras informações, ninguém ficou ferido. No momento desta publicação, o Corpo de Bombeiros já havia sido acionado e sua chegada para combater as chamas era aguardada. As causas do incêndio são desconhecidas. (Foto: Redes Sociais)