Corpo é encontrado dentro de cabana no bairro Nova Primavera em VR

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira (05), dentro de uma cabana no bairro Nova Primavera, em Volta Redonda. Já em adiantado estado de decomposição, o cadáver estava com os pés e as mãos amarrados e aparentava estar carbonizado.

No local também foram encontrados roupas, sapatos e documentos que indicam que o corpo seja de um homem de 50 anos.

A Polícia Militar, a Guarda Municipal e a perícia da Polícia Civil, estiveram no local do crime. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia da cidade.