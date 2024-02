Encontrado em Barra Mansa veículo levado em assalto a residência em VR

O veículo Toyota Corolla levado por dois criminosos em um assalto a uma residência na tarde desta segunda-feira (5), no bairro Vale da Colina, em Volta Redonda, foi encontrado no bairro Paraíso de Cima, em Barra Mansa.

No momento desta publicação, o veículo já se encontrava na delegacia e a perícia da Polícia Civil estava tentando colher digitais no automóvel na tentativa de identificar os autores do roubo. Segundo apurado pelo jornal, um suspeito já foi identificado e diligências estão sendo feitas na tentativa de capturá-lo.

O crime aconteceu pela manhã. Os ladrões entraram na residência, na Rua José Loesh Pereira, renderam o dono na sala da casa, e exigiram transferências bancárias via PIX. O prejuízo foi de R$ 20 mil. A esposa do homem chegou em casa duas horas depois dos ladrões entrarem no imóvel. A mulher também foi rendida e os criminosos roubaram joias, cartões e celulares, e fugiram levando do local o carro do casal.